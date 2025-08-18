Bolu’da Ormanlık Alan Yangını Kontrol Altında

YANGIN BAKIRLI KÖYÜ’NDE PATLAK VERDİ

Bolu’nun Bakırlı köyünde, ormanlık bir alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının, Bakırlı köyü Bayramiçler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldiği bildiriliyor. Henüz kesin bir neden belirlenemeyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde müdahale etti.

EĞİTİM VE YOĞUN MÜDAHALE

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı. Şu an itibarıyla ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu olay, yerel halk arasında endişeye sebep oldu ancak yangının başarılı bir şekilde söndürülmesi, güvenliği sağladı.