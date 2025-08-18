Haberler

Bolu’da Ormanlık Alan Yangını Kontrol Altında

YANGIN BAKIRLI KÖYÜ’NDE PATLAK VERDİ

Bolu’nun Bakırlı köyünde, ormanlık bir alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının, Bakırlı köyü Bayramiçler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldiği bildiriliyor. Henüz kesin bir neden belirlenemeyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde müdahale etti.

EĞİTİM VE YOĞUN MÜDAHALE

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı. Şu an itibarıyla ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu olay, yerel halk arasında endişeye sebep oldu ancak yangının başarılı bir şekilde söndürülmesi, güvenliği sağladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Gaziantep’te Tramvayın Çarptığı Kişi Yaralandı

Gaziantep'te tramvayın çarptığı 45 yaşındaki A.K. yaralandı. Olay yerine müdahale için polis ve sağlık ekipleri gönderildi; yaralı hastaneye götürüldü.
Haberler

İskilip’te Küspe-Silaj Makinesi Açıldı

İskilip'te Ziraat Odası'nın sağladığı küspe-silaj paketleme makinesi hizmete girdi. İlk paketleme, Kaymakam Ramazan Polat ile Tarım Müdürü Murat Karaaslan tarafından yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.