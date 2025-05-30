Bolu’da Otel Yangını İddianamesi Kabul Edildi

YANGINDA 78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

BOLU Kartalkaya’da meydana gelen Grand Kartal Otel yangını faciasında 78 kişi yaşamını yitirirken, 133 kişi de yaralandı. Bu olayla ilgili olarak 13 şüpheli hakkında ‘Olası kastla öldürme’ ve ‘Olası kastla kasten yaralama’ suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis istemiyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri hakkında devam eden soruşturma süreci nedeniyle bu dosyalar mevcut soruşturmadan ayrıldı.

YANGININ SEBEPLERİ VE GÜVENLİK İHLALLERİ

21 Ocak’ta Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sonrası başlatılan kapsamlı soruşturma sonucunda Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir iddianame düzenledi. İddianamede, otel sahipleri ile yönetim kurulu üyelerine yönelik ciddi suçlamalar bulunuyor. Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in ‘Olası kastla öldürme’ suçundan toplam 1998’er yıl hapis cezası talep edildi. Ayrıca, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar’ın da suçlamalar arasında yer aldığı görülüyor.

TEKNİK PERSONEL VE İLGİLİ KİŞİLER HAKKINDA SUÇLAMALAR

İddianamede ayrıca otelin teknik çalışanları ile mutfak personeline yönelik suçlamalar da yer alıyor. Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Reşat Bölük, Enver Öztürk, Faysal Yaver gibi kişilerin yanı sıra, iş güvenliği uzmanları ve resepsiyon görevlilerinin de yer aldığı diğer personeller hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Bolu İl Özel İdaresi yetkilileri de bu kapsamda şüpheli olarak değerlendiriliyor.

DEVAM EDEN SORUŞTURMALAR

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen ve kabul edilen iddianame ile birlikte 78 kişinin yanarak can verdiği yangınla ilgili süreç devam ediyor. Olayla ilgili olarak 19 sanık tutuklu bulunuyor. Ayrıca, yangına dair soruşturma izni talep edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri hakkında yürütülen süreç, dosyaların mevcut soruşturmadan ayrılması nedeniyle halen sürüyor.