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Bolu’da Otobüs Çarpan Adam Öldü

KAZA BOLU’DA MEYDANA GELDİ

Bolu’da D-100 karayolunda karşıya geçmek isteyen bir yaşlı adam, otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, D-100 karayolunun Sanayi Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Aldığı bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki Mustafa Acar’a, seyir halindeki ismi öğrenilemeyen 14 S 0078 plakalı otobüs çarptı.

AĞIR YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Acar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Ancak, Acar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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