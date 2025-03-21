Bolu’da Otobüs Denetiminde Skunk Ele Geçirildi

BOLU’DA YOLCU OTOBÜSLERİNE YÖNELİK DENETİM

Bolu’da jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüslerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde iki kadın yolcunun eşyalarında toplam 2 kilo 264 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

NARKOTİK KÖPEĞİNİN DESTEĞİYLE ARAMA

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinde yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Durdurulan otobüste narkotik köpeği eşliğinde arama gerçekleştirildi. İki yolcunun eşyalarına tepki veren köpek, ekipleri dikkatli bir inceleme yapmaya yönlendirdi. Eşyalarda yapılan detaylı aramalarda skunk maddesi bulundu.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki kadın, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Nöbetçi mahkeme, şüphelilerin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesini sağladı.