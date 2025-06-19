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Bolu’da Otobüs, Yaşlı Adamı Vurdu

OTOBÜS ÇARPTI, YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Bolu’da, D-100 karayolunun Sanayi Kavşağı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaşlı adama otobüs çarptı. Alınan bilgilere göre, 67 yaşındaki Mustafa Acar’a, isim bilgisi öğrenilemeyen 14 S 0078 plakalı otobüs çarptı.

AĞIR YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Acar, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürüldü. Tüm müdahalelere rağmen Acar, hastanede hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan kazayla ilgili gerekli incelemeler ve soruşturma işlemleri başlatıldı.

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