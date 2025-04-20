Bolu’da Otomobil İstinad Duvarına Çarptı

OTOMOBİL İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI

Bolu’da bir otomobil, istinat duvarına çarparak kaza yaptı. Mudurnu’dan Bolu yönüne ilerleyen S.H. yönetimindeki 06 EU 1235 plakalı araç, Doğancı köyü yakınlarında beton bahçe istinat duvarına çarptı.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Kaza sonrası hemen olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.