Bolu’da Otomobil Sulama Kanalına Düştü

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

Bolu’nun Kasaplar Mahallesi’nde meydana gelen bir olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kontrolden çıkan araç, suya gömülerek kayboldu.

SUYA GÖMÜLEN ARAÇ ARAÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Olay sonrasında, otomobilin içinde bulunan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kazadan sonra araç başında beklemeyi tercih eden sürücünün durumu iyi. Olay yerine gelen oto kurtarıcı ekibi, kısa bir süre içerisinde çalışmalarına başladı ve otomobili çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Doğanyol’da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki Yalınca mevkiinde çıkan orman yangını hızla yayılıyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.
İzmir’de Çöp Sorunu Devam Ediyor

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöpler ve yaygın kötü kokular, vatandaşların rahatsızlığını artırıyor. Yerel halk, yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

