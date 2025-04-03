Bolu’da Özel Hastanede Yangın Paniği

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Bolu’da bir özel hastanede gerçekleşen yangın, hastane binasının en alt katındaki kesintisiz güç kaynağı odasında meydana geldi. Yangının sebebi bilinmiyor ancak dumanların yükseldiğini fark eden hastane çalışanları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine hızla itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

PANİK YAŞANDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında hastanede bulunan vatandaşlar paniğe kapılarak tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yangın çıkan odada soğutma işlemleriyle birlikte duman tahliyesi çalışması da gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle etkilenen ya da yaralanan kimse olmazken, güç kaynağı odasında hasar meydana geldi.