Bolu’da Polis Denetimlerini Sıkılaştırdı

BOLU’DA TRAFİK DENETİMİ SIKILAŞTI

Bolu’da, trafik polislerinin denetim noktalarından kaçan bir motosiklet sürücüsü, kovalama sonucunda yakalandı. Söz konusu sürücüye toplamda 40 bin lira ceza kesildi. Ayrıca, motorunun trafiğe uygun olmadığı belirlenen başka bir motosiklet sürücüsüne de benzer bir miktarda cezai işlem uygulandı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, kent genelinde denetimlerini artırmaya karar verdi.

RAMAZAN’DA DENETİMLER ARTTI

Özellikle iftar saatlerinin ardından motosiklet sürücülerinin abart egzoz kullanması ve otomobil sürücülerinin yüksek sesli müzik ile çevreyi rahatsız ettiği yönünde yoğun ihbarlar alındı. Bu durumda, trafik ekipleri, şehrin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, 14 ADE 729 plakalı motosiklet sürücüsü, uygulama noktasından kaçtı. Trafik ekiplerinin başlattığı kovalamaca sonucunda sürücü yakalandı ve kendisine 40 bin lira üzerinde cezai işlem uygulandı.

YENİ HIZLAR VE CEZALAR

Trafik ekiplerinin sürücüyü yakaladığı noktada, bir diğer motosiklet sürücüsü de radarına takıldı. 14 ADG 873 plakalı motosikletin, abart egzoz, süspansiyon ve çeşitli aksesuarlar barındırdığı gerekçesiyle bu sürücüye de yaklaşık 40 bin lira ceza kesildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, Ramazan ayı boyunca denetimlerini artırarak sürdüreceği bilgisi verildi.