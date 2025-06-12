Bolu’da Restoranda Sorun Yaşandı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Bolu’da yer alan Highway Outlet AVM’de bir müşteri, restoranda yaşanan “adamına göre muamele” iddialarıyla ortalığı karıştırdı. Olay, Bolu geçişindeki TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun yakınında gerçekleşti.

TEPKİLERİN NEDENİ

Başında kufi takke olan bir kişi, restoranda yemek yedikten sonra çay istedi. Ancak garsonun kendisine çay götürmemesi ve diğer masalara öncelik vermesi üzerine, müşteri kasıtlı olarak hizmet verilmediği iddiasında bulundu. Restorandaki “adamına göre muamele” iddiası, tepkilere neden oldu ve durum kısa bir panik yarattı.

İŞLETME AÇIKLAMASI

Güçlükle yatıştırılan müşteriye, işletme yetkilileri “Yoğunluktan dolayı çay ve kahve ikramımız yoktur, bu yüzden servis etmedik” şeklinde bir yanıt verdi. Sinirleri yatışan müşteri, bir süre sonra AVM’den ayrıldı.