Bolu’da Samanlık Yangını Evi Kül Etti

EV VE SAMANLIĞIN YANGINI

Bolu’da meydana gelen olayda, gece saatlerinde bir samanlıkta başlayan yangın, hemen yanında bulunan eve sıçradı. Mutfak tüpünün patlamasıyla birlikte ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın, Seben ilçesine bağlı Çeltikdere Köyü’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Cemil Esmer’e ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bitişiğindeki eve sıçradı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi gönderildi. Yangın sırasında evde bulunan mutfak tüpü, alevlerin etkisiyle patlayarak korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Yangına müdahale eden köy sakinleri ve itfaiye ekipleri, uzun çabalar sonucu alevleri kontrol altına almayı başardı.

ZARAR VE İNCELEME

Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev ve samanlık tamamen yanarak küle döndü. Yangının nedenine dair inceleme başlatıldığı bildirildi.