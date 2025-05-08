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Bolu’da Sinyal Vermeden Dönüş Yapan 22 Araca Ceza Kesildi

BOLU’DA TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

Bolu’da trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen ihbarlı denetim sırasında sinyal vermeden dönüş yapan 22 araca toplam 21 bin 846 TL para cezası uygulandı. Şehrin en yoğun trafik noktalarından biri olan Anıtpark Kavşağı’nda Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gün içerisinde ihbar üzerine denetim gerçekleştirdi.

DENETİMDE KURAL İHLALLERİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, sinyal vermeden dönüş yapan araçları tek tek tespit etti. Telsiz üzerinden araç plakalarının bildirilmesi ile birlikte kural ihlali yapan araçlar, 100 metre ileride trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan denetimler sonucunda toplam 22 araca, sinyal vermeme kuralını ihlal ettikleri sebebiyle 21 bin 846 TL para cezası kesildi.

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