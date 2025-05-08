Bolu’da Sinyal Vermeyen 22 Araca Ceza

BOLU’DA TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bolu’da, trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği ihbarlı denetimde, sinyal vermeden dönüş yapan 22 araca toplamda 21 bin 846 TL para cezası uygulandı. Bu denetim, günlük olarak yoğun kullanılan Anıtpark Kavşağı’nda Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Denetim sırasında, sinyal vermeden dönüş yapan araçlar tek tek belirlendi. Ekipler, telsiz üzerinden araç plakalarını ileterek, kural ihlali yapan araçları 100 metre ileride durdurdu. Sonuç olarak, toplamda 22 araca, sinyal vermeme kuralını ihlal ettikleri için ceza kesildi. Bu olay, trafik kurallarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.