Bolu’da Sinyal Vermeyen Araçlara Ceza

DÖNÜŞTEKİ SINIRLAMALARIN İHLALİ

Bolu’da trafik ekipleri, ihbarlı denetim gerçekleştirdi ve sinyal vermeden dönüş yapan 22 araca toplamda 21 bin 846 TL para cezası uyguladı. Bolu’nun en yoğun kavşaklarından biri olan Anıtpark Kavşağı’nda, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin sinyal vermeden yaptıkları dönüşleri tespit etti.

Ekipler, sinyal vermeden dönüş yapan araçların plakalarını telsizle bildirerek, kural ihlali yapan araçları 100 metre ileride durdurdu. Yapılan denetimlerde sadece sinyal vermeme kuralını ihlal eden araçlar değil, genel trafik kurallarına uyum da gözlemlendi. Sonuç olarak, denetimlerde toplam 22 araca ceza kesildi.