Bolu’da Sinyal Vermeyen Sürücülere Ceza

BOLU’DA SİNYAL VERMEMEK CEZA GETİRDİ

Bolu’da trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, sinyal vermeden dönüş yapan 22 aracın sürücüsüne toplamda 21 bin 846 TL para cezası kesildi. Bu denetim, Bolu’da en fazla kullanılan kavşaklardan biri olan Anıtpark Kavşağı’nda yapıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar aracılığıyla trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında sinyal vermeyen sürücüler tek tek tespit edilirken, telsizden araç plakaları anons edilerek kural ihlali yapan araçlar 100 metre ileride durduruldu.

Bütün denetimlerde sinyal vermeme kuralını ihlal eden toplam 22 araca, ihlallerinden dolayı 21 bin 846 TL para cezası uygulandı. Bu durum, trafikte kurallara uyulmasının önemini ve bu tür denetimlerin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.