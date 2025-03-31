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Bolu’da Su Oluğuna Atılma Geleneği

GELENEĞİN YARIM ASIRLIK TARİHİ

Bolu’nun Göynük ilçesinde Ramazan Bayramı’nda yaşanan ilginç bir gelenek dikkat çekiyor. Gerişler köyünde bayram namazına veya toplanma alanına geç kalan ya da hiç gelmeyenler, köydeki su oluğuna atılıyor. Bu gelenek, yaklaşık 50 yıldır devam ediyor.

SU OLUĞUNA ATILMA ANLARI

Bayramın ilk gününde, namaza veya toplanma alanına geç kalan vatandaşlar gözlemleniyor. Belirlenen kişiler, köylüler tarafından meydanda bulunan su oluğuna atılıyor. Kıyafetleriyle birlikte suya düşen köylüler, bu gelenek nedeniyle ıslak kalıyor. Buz gibi suya girmekten kaçmaya çalışanların gösterdiği tepkiler ise eğlenceli anlar yaratıyor. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüleniyor.

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