Bolu’da Su Seviyesi Yüzde 98

SU SEVİYESİ YÜZDE 98’E ULAŞTI

Bolu’da karların erimesi ve ardından gelen yağmurlar sayesinde Gölköy Baraj Gölü’nde su seviyesi yüzde 98’e yükseldi. Bu artış, kentin içme suyu ve kullanma suyunun temeli olan baraj gölü için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

TARIMSAL SULAMA İÇİN SU VERİLECEK

Gölköy Baraj Gölü, 15 Haziran itibarıyla tarımsal sulama amacıyla da su vermeye başlayacak. Gölün doluluk oranı, nisan ayında yapılan ölçümlerde yüzde 98 seviyelerine ulaştı. Baraj gölündeki kullanılabilir su miktarı ise 21,1 hektometreküp olarak kaydedildi.

ÜRETİCİLERDEN TALEP GELİRSE TARİH ÖNE ÇEKİLEBİLİR

Bölgedeki üreticilerden gelen talep üzerine, tarımsal sulama tarihinin öne çekilmesi de olabiliyor. Böylece, suya ihtiyaç duyan üreticilerin talepleri daha etkin bir şekilde karşılanacak.