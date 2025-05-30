BOLU’da Su Taşıyan Şüpheli Yakalandı

BOLU’DA KENEVİR YETİŞTİRENLERİ HEDEF ALAN JANDARMA OPERASYONU

Bolu’daki ormanda saksılarda kenevir yetiştiren bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aladağ mevkiinde devriye gezerek görev yapan jandarma ekipleri, park halindeki bir otomobili fark etti.

Bölgedeki araştırmalar sırasında ekipler, otomobilin sahibi olan şüphelinin ormana pet şişelerle su taşıdığını gözlemledi. Takibe alınan kişinin kenevirleri sulamaya geldiği anlaşıldı. Jandarma ekiplerinin şüpheliyi gözaltına almasıyla birlikte ormanda toplamda 6 saksıya ekilmiş kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bu operasyon, bölgede yasadışı tarım faaliyetlerine karşı mücadelede önemli bir adım olarak kaydedildi.