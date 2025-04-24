Bolu’da Su Zehirlenmesi Davası Ertelendi

ZEHİRLENME DAVASININ DURUMU

Bolu’nun Yuva köyünde meydana gelen içme suyundan kaynaklanan zehirlenme vakası sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 147 kişi de tedavi edilip taburcu oldu. Bu olayla ilgili açılan davanın duruşması ertelendi. Avukat Tunahan Sarıalan, zehirlenen kişilerde yeni sağlık sorunları ortaya çıktığını belirterek, “5 yaşındaki çocuklar tansiyon hastası oldular. Süreçte herhangi bir ilerleme yok” şeklinde konuştu. 2022 yılında yaşanan bu olayda, Bolu merkezine bağlı Yuva köyünde 1 kişinin öldüğü ve 147 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 5’inci duruşmanın 21 Nisan’da Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldığı öğrenildi. Duruşmanın, adli tıp raporlarının tamamlanmaması ve savcılık mütalaasının hazırlanması nedeniyle bir kez daha ertelendiği bildirildi.

SAĞLIK SORUNLARI DEVAM EDİYOR

Kurban Bayramı sırasında yaşanan zehirlenme olayı sonucunda ölen Eyüp Ertem’in ardından, çocuklar da dahil olmak üzere 147 kişi kanlı ishal, mide bulantısı ve böbrek yetmezliği gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Davada yargılanan 5 sanığın arasında İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A., İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B., köy muhtarı M.E., hemşireler B.K. ve F.İ. bulunuyor. Avukat Sarıalan, “Dosya kapsamında toplamda 151 kişi zarar gördü. Zarar görenlerin tedavileri halen devam ediyor. Kimisinin böbrek yetmezliği var. Böbrek nakli için sıraya girdiler. Kimisinin epilepsisi var. Ehliyet bile alamıyorlar. Kimisinin kalp yetmezliği var ve bu rahatsızlıklar hala devam ediyor. 3 yıl geçmesine rağmen rahatsızlıklarda herhangi bir iyileşme yok. Hala adli raporların toplanmasını bekliyoruz” dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU VE İDDİALAR

Ayrıca, bilirkişi raporunun zehirlenmenin yayladaki tavukların dışkısından kaynaklandığını söylediğine dikkat çeken Sarıalan, “Fakat bu tavuk dışkısına ilişkin herhangi bir bilimsel açıklama yok. Tamamen varsayıma dayalı. İşin garibi, bu varsayıma dayalı bilirkişi raporuna istinaden 3 iş günü içinde iddianame kurulması” şeklinde açıklamada bulundu. Bölgedeki bir nakliye şirketine ait araç yıkama rampasının, köye giden içme suyu hatlarının hemen altında bulunduğunu ve bunun zehirlenmeye sebep olduğu iddialarına da değinen Sarıalan, “Bu rampada kanuna uygun şartlarla yapılmamış. Bu rampanın üzerine kurulduğu yerde de su deposuna giden içme suyu hattı geçiyor. Bu hat incelendiğinde, aynı hat üzerinde 3 defa yama yapıldığı görüldü” dedi.