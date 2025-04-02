Bolu’da Sürücülere Trafik Eğitimi Uygulaması

TRAFFIC TEAMS AWARENESS VIDEO PROJECT

Bolu’da trafik ekipleri, bayram dönüş yolundaki sürücü ve yolculara trafik kurallarına dair farkındalık kazandırmak için kısa videolar izletiyor. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” sloganıyla 2019 yılında Yaşam Tüneli Projesi’ni hayata geçirdi. Bayram dönüşü sırasında, uygulama noktasında sürücüleri denetleyen ekipler, “yaşam tüneli” olarak adlandırılan kapalı çadıra araçları yönlendiriyor.

DRIVER AND PASSENGER AWARENESS VIDEOS

Araçlarıyla tünelin içine giren sürücü ve yolcular, yaya önceliği, cep telefonu kullanımı, hız ve emniyet kemeri gibi konularda hazırlanan kısa videolar ile bilgilendiriliyor. Ayrıca, uzun yoldan gelen sürücüler, bu uygulama noktasında dinlenme fırsatı buluyor. Sürücülerden Mustafa Koçer, “Bu tarz uygulamaları beğeniyorum. En azından insanların yapacakları hataların önüne engel olmak için dikkat çekiliyor. Kaputlara bir şey olması önemli değil, insanlara bir şey olmasın” ifadelerini kullanıyor.

POSITIVE RESPONSES TO THE APPLICATION

Farkındalığın önemli bir konu olduğunu belirten Muhterem Atalay, “Doğru bir uygulama. Bizim de videodaki gibi hızlı kullandığımız zamanlar oluyor. Araçta çocuklarımızın olduğu zamanlar oluyor. Videoya baktığım zaman hakikaten tehlikeli olduğunu gördüm” şeklinde konuşuyor. Bu uygulama, sürücülerin trafik kuralları hakkında bilinçlenmesine katkı sağlıyor.