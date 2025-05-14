Bolu’da Suyun Zehirlediği Kişiler Hastaneye Başvurdu

YAŞANAN SAĞLIK SORUNLARI

Bolu’da, ortak içme suyu hattını kullanan dört köyde yaşayan 80 kişi, bir hafta içerisinde mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Hastalıkların su kaynaklı olduğu düşünülerek, içme suyu hattından numune alındı. Merkeze bağlı Örencik, Okçular, Ilıcakınık ve Çamyayla köylerinde yaşayan kişiler, evlerindeki çeşmelerden su içtikten sonra mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetleriyle hastaneye gitti.

HASTANEYE GİDENLERİN DURUMU

Bir haftalık süre içerisinde toplam 80 kişinin hastaneye başvurması dikkat çekti. Ancak, rahatsızlanan kişilerin hepsi tedavi edilerek taburcu oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, içme suyu hattından aldıkları numuneleri incelemek üzere analiz ettirirken, olayla ilgili olarak da soruşturma başlatıldı.