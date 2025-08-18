Bolu’da Taksitli Satışa Tepki Var

VATANDAŞIN TEPKİSİ

Bolu’da bir vatandaş, peşin parayla telefon almak için gittiği bir mağazada yalnızca taksitli satış yapılması nedeniyle tepki gösterdi. Piyasa değeri 62 bin lira olan telefon için 140 bin lira istenmesine karşı çıkan vatandaş, “60 bin liralık telefona 140 bin lira öderseniz alabiliyorsunuz. Burası Türkiye Cumhuriyeti ve kanunlar var. Hadi her şeyi kılıfına uydurdular diyelim bu ticari ahlaka sığmaz” şeklinde konuştu. Bolu’da mobilya, beyaz eşya, cep telefonu ve elektronik ürünler satan bir firmaya giden Mahmut Alan, peşin ödemeyle telefon almak istedi. Ancak firma yetkilileri, telefonun yalnızca taksitle satıldığını belirtti. Alan’a, taksitli fiyat olarak yaklaşık 140 bin lira ödemesi gerektiği bildirildi.

SİZİ ZORLAMA TAKTİĞİ

Duruma karşı çıkan Alan, yaşananları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü. Ayrıca, Mahmut Alan’ın şikayeti üzerine Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, işletmeyi denetleyerek incelemeler yaptı. Firma önünde gazetecilere açıklama yapan Mahmut Alan, “Telefon almaya geldiğimizde bize peşin paraya telefon veremeyeceklerini söylediler. Almak istiyorsanız taksitli fiyatını ödeyeceksiniz dediler. Piyasa fiyatı 62 bin lira bir telefon. 140 bin lira ödersek bu telefonu alabileceğimizi söyledi. Çok garibime gitti. Resmen burada zor durumdaki insanların durumundan fırsatçılık yapıyorlar. Taksitli alım için kibar dille sizi zorlamış oluyorlar” diye ifade etti.

SUÇ DUYURUSU YAPACAK

Mahmut Alan, peşin ödeme imkanı sunulmadığını ve telefonun verilmediğini belirtti. “60 bin liralık telefona 140 bin lira öderseniz alabiliyorsunuz. Burası Türkiye Cumhuriyeti ve kanunlar var. Hadi her şeyi kılıfına uydurdular diyelim, bu ticari ahlaka sığmaz. Şikayetçi olduk. Ticaret İl Müdürlüğü geldi, denetimlerini yaptı. Birazdan vergi dairesi ve savcılığa da suç duyurusunda bulunacağım” dedi.