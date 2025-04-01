Bolu’da Tavuk Kamyonu Kazası: 2 Yaralı

KAZA SEBEBİ BELİRSİZ

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Furkan Adalı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki kavşakta bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybediyor. Kontrolden çıkan otomobil, Berkant Demirel’in kullandığı canlı tavuk yüklü kamyonla çarpışıyor.

İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda otomobilde bulunan İbrahim Tozan ve Fatih Yeşil, yaralanıyor. Olayın hemen ardından ihbar üzerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis olay yerine yönlendiriliyor. Hafif yaralanan iki kişi, ambulans ile Mudurnu Devlet Hastanesi’ne sevk ediliyor.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kaza hakkında detaylı inceleme başlatılıyor. Olayın kesin nedeni ve diğer olası faktörler araştırılıyor.