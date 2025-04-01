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Bolu’da Tavuk Kamyonu Kazası: 2 Yaralı

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OTOMOBİL KAZASI YAŞANDI

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü Furkan Adalı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yer alan bir kavşakta bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, Berkant Demirel’in kullandığı 14 AJ 360 plakalı tavuk yüklü kamyonla çarpıştı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucunda otomobilde bulunan İbrahim Tozan ve Fatih Yeşil yaralandı. Olay üzerine yapılan ihbarla birlikte bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Hafif yaralanan iki kişi, ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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