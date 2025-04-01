Bolu’da Tavuk Yüklü Kamyon Kaza Yaptı

OTOMOBİL KAZASI YAŞANDI

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü Furkan Adalı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan kavşakta bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Kontrolden çıkan araç, Berkant Demirel’in yönetimindeki 14 AJ 360 plakalı tavuk yüklü kamyonla çarpışıyor.

İKİ YARALI OLDU

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan İbrahim Tozan ve Fatih Yeşil yaralanıyor. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hafif yaralanan iki kişi, ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatılıyor.