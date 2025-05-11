Bolu’da Tehlikeli Motosiklet Kullanan Sürücü Yakalandı

TEHLİKELİ MOTOLET KULLANAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Bolu’da sosyal medya hesabında tehlikeli şekilde motosiklet kullandığını paylaşan bir sürücü, trafik ekiplerinin takibiyle yakalandı. Söz konusu sürücünün ehliyetine ve motosiklete el konulurken, 11 bin lira ceza uygulandı.

TRAFİK EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye atan sürücülere karşı denetimlerini sürdürüyor. 14 BT 272 plakalı motosikletiyle ön kaldırarak 236 kilometre tek teker üzerinde giden sürücü Batuhan T., akşam saatlerinde trafik polisinin takibi sonucu Kılıçarslan Mahallesi’nde yakalandı. Sürücünün sağlık durumunun tespiti için ehliyetine ve motosikletine el konuldu. Ayrıca, yeniden ehliyet almak isteyen sürücülerin psikoloğa başvurmaları gerektiği belirtildi.

INFLUENCERLARA ÖZENDİĞİNİ AÇIKLADI

Motosiklet üzerindeki tehlikeli hareketleriyle dikkat çeken Batuhan T., influencerlara özenme durumunu dile getirdi. “Yaptığım bir hataydı, bunun üzerine ceza ve ehliyetime el konuldu. Yaptığım doğru değil. Birkaç tane özendiğim influencer vardı. Nasip böyleymiş” şeklinde ifade etti. Dağdan inip üzerini değiştirmeden ceza yediklerini söyleyen Batuhan T., bu durumdan dolayı yapacak bir şey olmadığını sözlerine ekledi.