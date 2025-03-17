Bolu’da Tehlikeli Sürücüler Yakalandı

BOLU’DA TEHLİKELİ MOTOSİKLET KULLANIMI

Bolu’da sosyal medya platformlarında tehlikeli motosiklet kullanırken yapılan paylaşımlar sonrasında iki kişi, trafik ekiplerinin takibi ile yakalandı. Bu şahısların ehliyetleri iptal edildi ve gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

TRAFFİK EKİPLERİ SÜREKLİ DENETİM YAPIYOR

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, trafiği tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor. 35 YIK 50 plakalı motosikleti ile sosyal medya hesabında ön kaldırdığı ve plakası olmadan gezdiği görüntüleri paylaşan D.M.K. (22), sabah saatlerinde trafik polisi tarafından Bahçelievler Mahallesi’nde yakalandı. Daha önce polisten kaçan D.M.K.’nin motosikleti bağlandı.

Ekipler, Kültür Mahallesi’nde aynı gerekçelerle aranan 06 CZU 282 plakalı motosiklet sürücüsü O.U.E.’yi de yakaladı. Her iki sürücünün de ehliyetlerine, ‘sağlık durumlarının yerinde olup olmadığı tespiti’ nedeniyle el konuldu. Yeniden ehliyet almak isteyen sürücülerin psikoloğa başvurması gerektiği bilgisi edinildi.

Motosikletler oto kurtarıcı yardımıyla yediemine çekilirken, sürücüler savcılık kararıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.M.K. ve O.U.E. adliyeye sevk edildi. Her iki sürücü toplamda 70 bin lira üzerinde ceza aldı.