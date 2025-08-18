Bolu’da Tilki, İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

APARTMAN ÇATISINA ÇIKAN TİLKİ KURTARILDI

Bolu’da, Dağkent Mahallesi’nde ormandan inen bir tilki, 5 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Düşünülenden farklı olarak bu durum, apartman sakinlerini endişelendirdi ve tilkinin bulunduğu çatıyı fark eden bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

İTFAİYE EKİBİ TİLKİYİ YAKALADI

İhbar sonrası hemen harekete geçen itfaiye ekibi, apartman sakinlerinin destekleriyle birlikte tilkiyi başarılı bir şekilde yakaladı. Yakalanan tilki, kafese yerleştirilerek doğal yaşam alanına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.