Haberler

Bolu’da Tilki, İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

APARTMAN ÇATISINA ÇIKAN TİLKİ KURTARILDI

Bolu’da, Dağkent Mahallesi’nde ormandan inen bir tilki, 5 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Düşünülenden farklı olarak bu durum, apartman sakinlerini endişelendirdi ve tilkinin bulunduğu çatıyı fark eden bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

İTFAİYE EKİBİ TİLKİYİ YAKALADI

İhbar sonrası hemen harekete geçen itfaiye ekibi, apartman sakinlerinin destekleriyle birlikte tilkiyi başarılı bir şekilde yakaladı. Yakalanan tilki, kafese yerleştirilerek doğal yaşam alanına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Doğanyol’da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki Yalınca mevkiinde çıkan orman yangını hızla yayılıyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.
Haberler

İzmir’de Çöp Sorunu Devam Ediyor

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöpler ve yaygın kötü kokular, vatandaşların rahatsızlığını artırıyor. Yerel halk, yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.