Bolu’da Tır Devrildi, Yarım Yüzde

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Bolu Göynük-Mudurnu karayolunun Gölözü mevkiinde gerçekleşen kazada, yumurta yüklü bir tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Çarpma sonrası tır devrildi ve bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ve jandarma ekipleri tarafından ambulansla Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YUMURTA KOLİLERİ YOLA DÜŞTÜ

Tırın dorsesinde bulunan yüzlerce yumurta kolisi, kaza sonucunda yola savruldu. Bu durum, yolucular ve diğer sürücüler için tehlike oluşturdu. Jandarma ekipleri, olay yerinde bir çekici çağırarak tırın yoldan kaldırılması için hızlı bir çalışma başlattı. Kazayla ilgili olarak inceleme sürüyor.