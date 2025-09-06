Bolu’da Tır Yangını Meydana Geldi

YANGIN OLAYI TEM OTOYOLU’NDA MEYDANA GELDİ

TEM Otoyolu Bolu geçişinde, İstanbul yönüne giden kargo yüklü bir tırın dorsesi alevlere kapıldı. Olay, gecenin ilerleyen saatlerinde, Hamzabey köyü civarında gerçekleşti. 06 BRY 936 plakalı tırın dorsesinde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Alevler hızla yayıldı ve diğer sürücülerin yardımı ile tırın kupası dorseden ayrıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarında bulunulmasının ardından olay yerine itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangında tırın dorsesi ve içerisindeki kargo ürünleri büyük zarar gördü.

TRAFİKTEKİ ETKİLERİ VE İNCELEME SÜRÜYOR

Yangın sebebiyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Yangının nedenine dair detaylı bir inceleme başlatıldı.