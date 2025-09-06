Bolu’da Tırın Dorsesi Yandı

KARGO YÜKLÜ TIRDA YANGIN ÇIKTI

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde, İstanbul istikametine giden bir tırın dorsesi, alevlere kapıldı. Olay, gece saatlerinde Hamzabey köyü mevkiinde gerçekleşti. 06 BRY 936 plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın başladı. Alevler hızla yayıldı ve diğer sürücülerin desteğiyle tırın kupası, dorseden ayrıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, tırın dorsesi ve içerisindeki kargo ürünleri önemli ölçüde zarar gördü. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay sonrası yangının çıkış sebebine dair inceleme başlatıldı. Yangının neden kaynaklandığına dair yapılan araştırmalarla olay yerinde çeşitli bilgiler toplandı.