Bolu’da Trafik Denetiminde 2.233 Cezası

TRAFFİK DENETİMLERİ KAPSAMINDA YÜKSEK CEZALAR UYGULANDI

Bolu’da bir haftalık trafik denetim sürecinde, kurallara uymayan toplam 2 bin 233 araç ve sürücüsüne büyük miktarda idari para cezası uygulandı. Bu cezaların toplamı ise 6 milyon 897 bin 750 lira olarak belirlendi. Bolu il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığı ekipleri, 4 Ağustos-10 Ağustos tarihleri arasında sorumluluk bölgelerinde 1.406 noktada trafik denetimi gerçekleştirdi.

HIZ İHLALLERİ VE DİĞER KURAL İHLALLERİ BELİRLENDİ

Radar ve EDS sistemleri sayesinde yapılan denetimlerde, 1.261 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edildi. Gece ve gündüz boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, 202 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı, 158 sürücünün emniyet kemeri veya kask kullanmadığı, ayrıca 70 sürücünün belgesiz araç kullandığı belirlendi. Denetimlerde 13 aracın zorunlu mali sigortasının bulunmadığı ortaya çıktı. Toplamda 194 araç ise trafikten men edildi.

DENETİMLERİN ETKİSİ VE KAPSAMI

Yapılan denetimler sonucunda toplam 30 bin 120 araç ve sürücünün kontrol edildiği kaydedildi. Çeşitli kural ihlallerinden dolayı 2 bin 233 araç ve sürücüsüne ekipler tarafından uygulanan idari para cezaları, trafik güvenliği açısından dikkat çekici bir önlem aldı. Bu tür denetimlerin, trafik kurallarına uyumu artıracağı ve güvenliği sağlaması bekleniyor.