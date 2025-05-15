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Bolu’da Traktör Kazası, Sürücü Öldü

TRAFTÖR DEVRİLMESİ KAZASI

Bolu’nun Göynük ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında traktör devrildi. Zikri K. (53) yönetimindeki traktör, Dedeler köyü yakınlarında ağaca bağlı zincirin kopmasıyla birlikte kontrolden çıktı.

YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Kaza anını gören orman işçileri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak çıkılan durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

SÜRÜCÜ HASTANEDE KURTARILAMADI

Traktörün altından çıkarılan Zikri K., hastaneye kaldırdı fakat yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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