Bolu’da Traktör Kazası, Sürücü Öldü

TRAFTÖR DEVRİLMESİ KAZASI
Bolu’nun Göynük ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında traktör devrildi. Zikri K. (53) yönetimindeki traktör, Dedeler köyü yakınlarında ağaca bağlı zincirin kopmasıyla birlikte kontrolden çıktı.
YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI
Kaza anını gören orman işçileri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak çıkılan durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
SÜRÜCÜ HASTANEDE KURTARILAMADI
Traktörün altından çıkarılan Zikri K., hastaneye kaldırdı fakat yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.