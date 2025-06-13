Bolu’da Tüp Yüklü Kamyon Kazası

OLAYIN DETAYLARI

Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde tüp yüklü bir kamyona arkadan çarpan yolcu minibüsünde 16 kişi yaralandı. Ankara yönünde ilerleyen M.T. yönetimindeki 06 BKC 975 plakalı minibüs, Havullu Köyü civarında S.B. idaresindeki 06 AP 0358 plakalı picnik tüpü yüklü kamyona çarptı. Çarpma sonucu minibüsteki 16 yolcu yaralanma yaşadı.

YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın haber verilmesiyle birlikte Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Bolu’dan çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirilirken, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar. Gerede İlçe Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların durumu ise stabil.