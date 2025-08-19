Bolu’da Tüp Yüklü Kamyonun Kazası

KAZA BOLU’DA MEYDANA GELDİ

Bolu’da, tüp yüklü bir kamyonun karıştığı üç araçlı trafik kazası maddi hasarla sonuçlandı. Tüplerin yola devrilmemesi, daha büyük bir faciayı önledi. Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolu üzerindeki Doğancı köyü mevkiinde bulunan ışıklı kavşakta gerçekleşti.

ARAÇLARIN ÇARPIŞMASI VE YARALANMA YOK

Edinilen bilgilere göre, Yaşar Çelik Caddesi üzerinden Mudurnu yönüne dönmeye çalışan A.Ç. yönetimindeki 14 BK 200 plakalı minibüs, şehir merkezinden gelen S.G. kontrolündeki 14 ADG 228 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen H.K. yönetimindeki tüp yüklü kamyona çarparak ancak durabildi. Olayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

TRAFAKİ GECİKME VE İNCELEME

Olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan sürücüler kendi imkanlarıyla araçlarından çıkmayı başardı ve yaralanmalar yaşanmadı. Bu arada, kamyondaki tüplerin yola savrulmaması, büyük bir felaketi engelledi. Kaza nedeniyle bozulan trafik, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü bir şekilde sağlandı ve araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.