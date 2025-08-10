Bolu’da Ultra Abant Koşusu Gerçekleşti

SPORCULAR ZORLU ŞARTLARDA YARIŞTI

Bolu’da, yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık bin sporcunun katılımıyla Ultra Abant Patika Koşusu düzenlendi. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlik, 8-9 Ağustos tarihleri arasında Abant Gölü Tabiat Parkı’nda gerçekleşti. Türkiye’nin en hızlı patika koşusu olarak bilinen bu organizasyona olan ilgi oldukça yoğundu.

PARKURLARDA HEYECAN DOLU ANLAR YAŞANDI

Katılımcılar, dört farklı parkurda mücadele etti. Yarışmacılar, 6 kilometrelik Lake Run, 18 kilometrelik Forest Run, 33 kilometrelik Lotus ve 60 kilometrelik Ultra Abant parkurları üzerinde performans sergiledi. Doğayla iç içe gerçekleşen bu yarışta, sporcular zorlu hava koşulları ve yağışlı zeminle yüzleşmek zorunda kaldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışa, Bolu Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de katıldı. Etkinlik sonunda ise dereceye giren sporcular, madalyalarını aldı ve başarılarıyla onurlandırıldı.