Bolu’da Vaşak Ve Yavruları Görüntülendi

VAŞAK VE YAVRULARI KAMUFLAJ İÇİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Bolu’nun Göynük ilçesinde, nesli tükenmekte olan vaşak ve yavruları, ağaçların arasında gizlenmiş halde görüntülendi. Orman Muhafaza Memurları, koruma-kontrol görevleri sırasında bu vaşaklar ile karşılaşarak, anne vaşak ve 2 veya 3 yavrusunu ağaçların arasında tespit etti. Ekipler, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

DOĞAL YAŞAM ORTAMININ KORUNMASI AMAÇLANIYOR

Vaşakların, yaban hayatındaki doğal dengenin korunması ve güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından sıkı denetim altına alındı. Orman yetkilileri, vaşakların izlenmeye devam edeceğini ve ortaya çıkabilecek tehditlerin önlenmesi adına gerekli tedbirlerin alındığını aktardı.