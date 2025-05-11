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Bolu’da Vaşak Yavrusu Bulundu

VAŞAK YAVRUSU BULUNDU

Bolu’nun Göynük ilçesinde bir vaşak yavrusu keşfedildi. Göynük Orman İşletmesine bağlı orman muhafaza memurları, düzenli koruma ve kontrol devriyesi sırasında bu yavruyu fark etti. Yavrunun etrafında detaylı gözlem yapan ekipler, annesinin uzun süredir bölgede görünmemesi üzerine vaşak yavrusunu almakta karar kıldı.

YAVRU VAŞAK KORUMA ALTINA ALINDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen vaşak yavrusu, bir sağlık kontrolünden geçirildi ve koruma altına alındı. Ekipler, yavrunun güvenliği için gerekli adımları attı.

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