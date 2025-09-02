Bolu’da Yabancı Plakalı Araçta Şüpheli Madde

ŞÜPHELİ MADDE BULUNDU

Bolu’da Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan yabancı plakalı bir otomobilin yakıt deposundan şüpheli bir madde çıktı. Bu inceleme sırasında 9 polis, ortaya çıkan gazdan etkilenerek zehirlendi. Tedavi süreci devam eden polislerin 2’sinin yoğun bakım ünitesinde olduğu öğrenildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Anadolu Otoyolu’nda şüpheli bir aracı durdurdu. Araç üzerinde yapılan detaylı kontrollerde, yakıt deposunda şüpheli bir madde tespit edildi. Bu durum üzerine maddeyi incelemek isteyen 9 polis, gaz nedeniyle zehirlenme yaşadı. Olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi ve polisler İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer (KBRN) Ünitesi’ne kaldırıldı. 9 polisten 2’si yoğun bakımda tedavi altına alınırken, 1 polis memuru taburcu edildi.

VALİLİK AÇIKLAMADA BULUNDU

Bolu Valiliği, bu konuda bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 2 Eylül 2025 Salı günü TEM Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında, yabancı plakalı bir araç durdurulmuştur. Araçta yapılan kontrollerde, benzin deposunda şüpheli madde bulunması nedeniyle yapılan inceleme esnasında görevli polis memuru personelimiz söz konusu şüpheli maddenin yaydığı kokudan etkilenmiştir.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilen 2 personelin hayati tehlikesinin olmadığı, bunların gözlem amaçlı yoğun bakımda bulunduğu, 3 personelin serviste, 3 personelin ise ayakta tedavi gördüğü belirtilirken, 1 personelin taburcu olduğu bildirildi. Konuyla ilgili gerekli adli ve idari süreçlerin başlatıldığı, kamuoyuna gelişmelerle ilgili bilgi verileceği ifade edildi. Açıklamanın sonunda, “Olaydan etkilenen ve tedavileri devam eden personelimize acil şifalar diliyoruz.” denildi.