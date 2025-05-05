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Bolu’da Yabancı Uyruklu Vatandaşlar Yangın Geçirdi

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Bolu’da yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı tek katlı bir evde yangın meydana geldi. Öğle saatlerinde Sağlık Mahallesi Gülnur Sokak’ta bulunan bu müstakil evde çıkan yangın, evi tamamen küle çeviriyor. Edinilen bilgilere göre, yangın evin odunluk kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve hızla büyüyerek eve yayıldı.

OLAY YERİNE HIZLI MÜDAHALE

Alevleri gören mahalleli, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonunda yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ancak yangın sebebiyle odunluk ve tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

EVDEKİLERİN DURUMU

Yangın sırasında evde bulunan yabancı uyruklu vatandaşların dışarıda olduğu bildirildi. Olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

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