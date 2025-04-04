Bolu’da Yangın 2 Katlı Evi Yaktı

YANGIN BOLU’DA ÇIKTI

Bolu’da soba nedeniyle meydana gelen yangın, 2 katlı ahşap evi tamamen küle döndürdü. Yangın, sabah saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi Ilıca köyünde gerçekleşti. Ali Özdemir’e ait olan ahşap evde yanan sobadan sıçrayan kıvılcımlar, evin içindeki eşyaları tutuşturdu.

ALEMLERE MÜDAHALE

Yangını fark eden Ali Özdemir, ailesiyle birlikte evin dışına çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede alevler, evi sarmaya başladı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeyi başardı. Ancak çıkan yangın sonucunda 2 katlı ahşap ev tamamen küle döndü.