Bolu’da Yangın, 3 Ev Yandı

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN VE ETKİLERİ

Bolu’nun Gerede ilçesinde otluk alanlarda meydana gelen yangın, ciddi zarara neden oldu. Olay, saat 16:00 civarında Gerede’ye bağlı İmamlar köyünde başladı. Yangın, köydeki evlerin yakınındaki otların tutuşmasıyla başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Sonuç olarak, 3 ev, 2 ahır ve 2 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, bahçelerdeki 1 traktör ve çok sayıda tarım aleti de alevlerin kurbanı oldu.

İTFAİYE VE KÖYLÜLERİN MÜDAHALESİ

Yangının başlangıcının ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine hızlı bir şekilde çok sayıda itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi. Ancak alevler hızla evlere sıçradığı için, köylüler de yangını söndürmek amacıyla seferber oldu. Yangının büyümesi üzerine, köylülerin müdahaleleri de etkili olmaya çalıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenine dair araştırmalar başlatıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sayesinde yangının sebebi netlik kazanacak. Yangın, yerel halk ve tarım alanında büyük zararlar vermiş durumda ve konu ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.