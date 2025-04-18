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Bolu’da, Yangın Çıkan Araçta Yaralı

OLAYIN DETAYLARI

Bolu’da, takla atarak alev alan otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolu üzerinde seyir halindeki Yaşar B. yönetimindeki 35 S 2493 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı ve yangın çıktı.

OLAY YERİNE SEVKEDİLEN EKİPLER

Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kazada sürücü yaralanmazken, araçta yolcu olarak bulunan Gülname K. yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin motor kısmında çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yol, ekiplerin çalışmaları sonrasında yeniden trafiğe açıldı.

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