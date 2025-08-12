BOLU’da Yangın Çıktı, Ekipler Müdahale Ediyor

YANGININ ÇIKTIĞI ALANDA ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Bolu’da ormanlık alan ve çalılıkların bulunduğu bir bölgede yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın mesafede olan yangının söndürülmesi için geniş çapta bir çalışma yürütülüyor. Alpağut Mahallesi 265 Sokak çevresinde, saat 15.30’da başlayan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarıyla birlikte hemen bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözlerin yönlendirilmesine neden oldu.

VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR

Ekipler, yangına etkin bir şekilde müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yerleşim alanlarına yakın olan yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösteren itfaiye ekiplerinin yanı sıra, çevredeki vatandaşlar da bahçe hortumları ve kendi olanaklarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangının daha fazla yayılmaması için tüm önlemler alınıyor.