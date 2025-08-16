Bolu’da Yangın, Evleri Küle Çevirdi

YANGINDA ATEŞ ALEV ALEV YANDI

Bolu’nun Gerede ilçesinde otluk bir alanda meydana gelen yangın, 3 evi, 2 ahırı ve 2 samanlığı tamamen küle çevirdi. Yangında baba yadigarı olan evini kaybeden Mustafa Ceylan, “Değerini biçmek zor” sözleriyle duygularını ifade etti. Yangın, saat 16.00’da Gerede ilçesine bağlı İmamlar köyünde bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ve ahşap ev ile yanında bulunan samanlığa sıçradı. Alevleri gören köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi yönlendirildi. Ekipler, yaklaşık 3 saat süren bir çalışma sonucunda alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucunda, biri konteyner ev olmak üzere toplam 3 ev, 2 ahır ve 2 samanlık yanarak yok oldu. Ayrıca, evlerin bahçesinde bulunan bir traktör ve birçok tarım aracı da zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

BABA YADIGARI EVİ KAYBEDEN CİHAN’IN AÇIKLAMALARI

Yangında babasından kalma 2 katlı evi yok olan Kocaeli’deki Mustafa Ceylan, “Burası, bizim babadan yadigar evimizdi. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Kocaeli’de yaşıyoruz; buraya geldiğimizde evlerimiz yanmıştı. Allah beterinden korusun, devletimize zeval vermesin. Burada iki katlı bir evimiz vardı. Ahşap ev olduğu için maddi hasarı belirlemek zor. Baba yadigarı olduğu için değer biçmek bizim için zor oluyor. Hamdolsun buna da” dedi.

KÖY MUHTARINDAN YANGIN AÇIKLAMASI

Yangının anızda başladığını belirten köy muhtarı Adem Kanbur ise, “Tarladan çıkmış, anız yanarak rüzgarın etkisiyle evlere sıçramış. İki ev, bir konteyner ev, iki samanlık ve iki ahır yandı. Allah devletimize zeval vermesin. Ekipler şu an yangını kontrol altına aldı” şeklinde konuştu. Yangının nedenine dair inceleme başlatıldı.