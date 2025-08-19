Haberler

Bolu’da Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZ

Bolu’da, TEM otoyolu Batı gişeleri mevkiinde yol kenarındaki otluk alanda bir yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kesin bir neden belirlenemeyen olay, otların aniden alev almasıyla başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın söndürüldükten sonra bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı bir incelemenin başlatıldığı bildirildi.

