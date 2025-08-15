Haberler

Bolu’da Yangın Kontrol Altına Alındı

DUMANIN YÜKSELDİĞİ GÖRÜLDÜ

Bolu’da, kuru otlar bulunan bir arazide yangın çıktı. Yangının büyümeden kontrol altına alınması, ekiplerin hızlı müdahalesiyle mümkün oldu. Edinilen bilgilere göre, köy civarındaki kuru otların bulunduğu alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YANGINA HIZLI MÜDAHALE

İhbarın ardından jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa bir süre içinde yangına müdahale eden ekipler, alevlerin ormana sıçramasını engelleyerek durumu kontrol altına aldı. Yangının nedenine dair soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Hakkari Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yangın Söndürdü

Hakkari'de itfaiye, farklı bölgelerde dört yangına müdahale etti. Bayköyü, emniyet lojmanları ve Merzan Futbol Sahası yakınlarındaki anız yangınları ile Biçer Mahallesi'ndeki ağaçlık alan kurtarıldı. Sakinler minnettar.
Haberler

Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı Gerçekleşti

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü 2025 yaz Kur'an kurslarını 11.112 öğrenci ve 588 öğreticiyle tamamladı. Kapanış etkinliğinde başarılı öğrencilere ödüller takdim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.