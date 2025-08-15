Bolu’da Yangın Kontrol Altına Alındı

DUMANIN YÜKSELDİĞİ GÖRÜLDÜ

Bolu’da, kuru otlar bulunan bir arazide yangın çıktı. Yangının büyümeden kontrol altına alınması, ekiplerin hızlı müdahalesiyle mümkün oldu. Edinilen bilgilere göre, köy civarındaki kuru otların bulunduğu alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YANGINA HIZLI MÜDAHALE

İhbarın ardından jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa bir süre içinde yangına müdahale eden ekipler, alevlerin ormana sıçramasını engelleyerek durumu kontrol altına aldı. Yangının nedenine dair soruşturma başlatıldığı belirtildi.