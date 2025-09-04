Haberler

Bolu’da Yangın Sonucu Yapılar Kullanılamaz Hale Geldi

RÜZGARLA YAYILAN YANGIN

Bolu’da Aşağısoku Yaylası’nda meydana gelen yangın, 4 yayla evi, 4 ahır ve 4 samanlığın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Yangın, saat 16.00 sıralarında Hayati Çelik’e ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki yapılara hızla sıçradı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yaylada yaşayan vatandaşlar, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Çok sayıda ekiple yangın kontrol altına alınırken, olayda can kaybı yaşanmadı. Ancak, toplamda 12 yapı tamamen kullanılamaz hale geldi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Yangının çıkış nedeni üzerine bir soruşturma başlatıldı ve kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor. Ekipler, olay yerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirecek.

