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Bolu’da Yangın Soruşturmasında İki Gözaltı Daha

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OLAYIN ARKA PLANINA DAİR SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangınla ilgili yürütülen soruşturmayı sürdürmekte. Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bal gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ GELİŞMELER

Soruşturmada, daha önce toplam 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden 19’u tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangının sebebine ilişkin detayların araştırılması ve sorumluların tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

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