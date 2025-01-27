Bolu’da Yangın Yaralısı 46 Kişi Taburcu Edildi

YANGINDA YARALANAN VATANDAŞLAR HAKKINDA BİLGİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan 46 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 4 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir.” bilgisi veriliyor. Yangının ardından yapılan sağlık hizmetlerinin durumu hakkında bu bilgiler, vatandaşların ve ailelerinin endişelerini bir nebze olsun hafifletiyor.

SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ GELİŞMELER

Yangında yaralananların iyileşme süreçleri, ilgili sağlık kuruluşları tarafından hızla sürdürülüyor. Taburcu edilen vatandaşların sağlık durumları iyi olarak değerlendirilirken, hastanelerde tedavi görenlerin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşması için gerekli tüm tedaviler uygulanıyor. Bu süreçte yetkililerin sağlık hizmetleri konusundaki hassasiyeti dikkat çekiyor.